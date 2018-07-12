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Курс валют и вступление в НАТО: что рекламируют украинские политики в соцсетях

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До президентских выборов меньше года, а украинские политики уже активизировались и заполонили социальные сети своей рекламой. Facebook разрешил пользователям смотреть, что рекламируют публичные страницы.

Facebook открыл информацию о рекламе публичных страниц. Под оплаченными публикациями всегда есть подпись "реклама". И оказалось, что украинские политики этим не пренебрегают.

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Петр Порошенко пиарится на борьбе с коррупцией, вступлении в НАТО и возвращении оккупированного Крыма. А Юлия Тимошенко – на "Новом курсе", новой Конституции и снижении тарифов. Оппоблоковец Александр Вилкул манипулирует курсом валюты. А вот премьер-министр Владимир Гройсман и его предшественник Арсений Яценюк в Facebook рекламы вообще не имеют.


Петр Порошенко пиарится на борьбе с коррупцией


Реклама в соцсетях Порошенко

Аналитик Центра контент-анализа Артем Захарченко поясняет, что рост политической рекламы в социальных сетях вызван миграцией пользователей из российских "Одноклассников" в Facebook. А это – люди из маленьких городов или поселков, которые часто придерживаются пророссийских взглядов. Поэтому с ними легко работать.


Юлия Тимошенко пиарится на снижении тарифов

И это политики активно используют для своей контрпропаганды. Политические партии заказывают создание так называемых "черных страниц", через которые пытаются поносить своих оппонентов.

На таких страницах только несколько десятков вкусов, но много рекламы. Почти за год до президентских выборов количество таких страниц начало расти. В основном против вероятных кандидатов на президентское кресло – Анатолия Гриценко, Святослава Вакарчука, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко.

Обычно содержимое этих страниц негативного толка против конкретного человека. Там такая концепция: пост негативный и картинка, мем, какое-то короткое сообщение, которое очень быстро вхоплюеться",
– отметил аналитик общественного движения "Честно" Игорь Федченко.


Реклама Анатолия Гриценка

А еще политические силы заказывают так называемую "джинсу" против своих оппонентов, которую затем распространяют в различных пабликах в соцсетях. Эксперты считают, что большинство "черного" пиара – дело рук "Батькивщины". И это только начало, говорят эксперты. Потому что чем ближе к выборам, тем грязнее будет становиться информационная компания против кандидатов в президенты.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Анатолий Гриценко Юлия Тимошенко Соцсети Блок Петра Порошенко ВО Батьківщина Выборы Президента 2019 Facebook
Источник: 24 канал
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