Курс валют та вступ у НАТО: що рекламують українські політики в соцмережах

До президентських виборів менше року, а українські політики вже активізувалися і заполонили соціальні мережі своєю рекламою. Facebook дозволив користувачам дивитися, що рекламують публічні сторінки.

Facebook відкрив інформацію про рекламу публічних сторінок. Під оплаченими публікаціями завжди є підпис "реклама". І виявилось, що українські політики цим не нехтують.

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Петро Порошенко піариться на боротьбі з корупцією, вступі до НАТО та поверненні окупованого Криму. А Юлія Тимошенко – на "Новому курсі", новій Конституції та зниженні тарифів. Опоблоківець Олександр Вілкул маніпулює курсом валюти. А от прем'єр-міністр Володимир Гройсман та його попередник Арсеній Яценюк у Facebook реклами взагалі не мають.



Петро Порошенко піариться на боротьбі з корупцією



Реклама у соцмережах Порошенка

Аналітик Центру контент-аналізу Артем Захарченко пояснює, що зростання політичної реклами в соціальних мережах викликано міграцією користувачів з російських "Однокласників" до Facebook. А це – люди з маленьких міст чи селищ, які притримуються часто проросійських поглядів. Тож з ними легко працювати.



Юлія Тимошенко піариться на зниженні тарифів

І це політики активно використовують для своєї контрпропаганди. Політичні партії замовляють створення так званих "чорних сторінок", через які намагаються паплюжити своїх опонентів.

На таких сторінках лише декілька десятків вподобань, але багато реклами. Майже за рік до президентських виборів кількість таких сторінок почала зростати. В основному проти ймовірних кандидатів на президентське крісло – Анатолія Гриценка, Святослава Вакарчука, Юлії Тимошенко та Петра Порошенка.

Зазвичай контент цих сторінок негативного спрямування проти конкретної людини. Там така концепція: пост негативний і картинка, мем, якесь коротке повідомлення, яке дуже швидко вхоплюється",

– зазначив аналітик громадського руху "Чесно" Ігор Федченко.



Реклама Анатолія Гриценка

А ще політичні сили замовляють так звану "джинсу" проти своїх опонентів, яку потім поширюють у різних пабліках в соцмережах. Експерти вважають, що більшість "чорного" піару – справа рук "Батьківщини". І це лише початок, кажуть експерти. Бо чим ближче до виборів, тим бруднішою ставатиме інформаційна компанія проти кандидатів у президенти.