18:00
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Брежнєвські брови у Путіна. Безцінний Шнуров
Вєсті Кремля
20:58, 11 липня
Вєсті.UA. Тренд хорватських футболістів. Пристрасті з "Інтером"
Вєсті.UA
20:13, 11 липня
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Курс валют та вступ у НАТО: що рекламують українські політики в соцмережах

254 Читать новость на русском

До президентських виборів менше року, а українські політики вже активізувалися і заполонили соціальні мережі своєю рекламою. Facebook дозволив користувачам дивитися, що рекламують публічні сторінки.

Facebook відкрив інформацію про рекламу публічних сторінок. Під оплаченими публікаціями завжди є підпис "реклама". І виявилось, що українські політики цим не нехтують.

Читайте також: Кого українці хочуть бачити на посаді президента: інфографіка

Петро Порошенко піариться на боротьбі з корупцією, вступі до НАТО та поверненні окупованого Криму. А Юлія Тимошенко – на "Новому курсі", новій Конституції та зниженні тарифів. Опоблоківець Олександр Вілкул маніпулює курсом валюти. А от прем'єр-міністр Володимир Гройсман та його попередник Арсеній Яценюк у Facebook реклами взагалі не мають.


Петро Порошенко піариться на боротьбі з корупцією


Реклама у соцмережах Порошенка

Аналітик Центру контент-аналізу Артем Захарченко пояснює, що зростання політичної реклами в соціальних мережах викликано міграцією користувачів з російських "Однокласників" до Facebook. А це – люди з маленьких міст чи селищ, які притримуються часто проросійських поглядів. Тож з ними легко працювати.


Юлія Тимошенко піариться на зниженні тарифів

І це політики активно використовують для своєї контрпропаганди. Політичні партії замовляють створення так званих "чорних сторінок", через які намагаються паплюжити своїх опонентів.

На таких сторінках лише декілька десятків вподобань, але багато реклами. Майже за рік до президентських виборів кількість таких сторінок почала зростати. В основному проти ймовірних кандидатів на президентське крісло – Анатолія Гриценка, Святослава Вакарчука, Юлії Тимошенко та Петра Порошенка.

Зазвичай контент цих сторінок негативного спрямування проти конкретної людини. Там така концепція: пост негативний і картинка, мем, якесь коротке повідомлення, яке дуже швидко вхоплюється",
– зазначив аналітик громадського руху "Чесно"  Ігор Федченко.


Реклама Анатолія Гриценка

А ще політичні сили замовляють так звану "джинсу" проти своїх опонентів, яку потім поширюють у різних пабліках в соцмережах. Експерти вважають, що більшість "чорного" піару – справа рук "Батьківщини". І це лише початок, кажуть експерти. Бо чим ближче до виборів, тим бруднішою ставатиме інформаційна компанія проти кандидатів у президенти. 

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко Петро Порошенко Анатолій Гриценко Соцмережі Facebook Президентські вибори 2019 ВО Батьківщина Блок Петра Порошенка
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
10 липня, 19:00 Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
1552
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Раптова смерть режисера Леоніда Кантера: з'явилась інформація про час і місце поховання
5 червня , 18:11
Ситуація є вкрай складною, – Юринець прокоментувала польський закон про "заборону бандерівської ідеології"
 1 лютого , 12:57
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук