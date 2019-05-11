Курс валют на 11 мая: доллар дешевеет, евро прибавляет в цене

Каким будет курс валют от НБУ на 11 мая / Getty Images

На субботу, 11 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость американской валюты несколько упала в цене, зато европейской немного выросла.