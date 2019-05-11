Курс валют на 11 мая: доллар дешевеет, евро прибавляет в цене
На субботу, 11 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость американской валюты несколько упала в цене, зато европейской немного выросла.
Согласно данным государственного регуляторного органа, 11 мая цена американского доллара составит 26,21 гривны.
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Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то "зеленый" потерял в цене 4 копейки.
Относительно евро, то его стоимость наоборот возросла, но также несущественно – плюс 3 копейки, если сравнивать с курсом на пятницу.
Следовательно, в субботу европейская валюта будет стоить 29,43 гривны.
Источник: 24 канал
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