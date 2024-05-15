Трагедия произошла 14 мая, когда стабилизационный парашют зацепился за вертолет, получил повреждения и обмотался вокруг ног курсанта, усложнив открытие основного парашюта. В результате, юноша начал вращаться в воздухе, и запасной парашют не успел полностью раскрыться.
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ГБР расследует обстоятельства гибели курсанта
В ГБР начали досудебное расследование по факту гибели курсанта одесской Военной академии.
По предварительной информации, стабилизационный парашют зацепился за вертолет, повредился и обмотался вокруг ноги курсанта, а также помешал открытию основного парашюта. Юношу начало вращать в воздухе, а запасной парашют не успел полностью раскрыться,
– сообщили правоохранители.
К сожалению, 19-летний парень погиб сразу на месте происшествия. Сейчас следствие проверяет, происходила ли надлежащая подготовка и инструктаж курсантов во время полетов, соблюдали ли правила во время проведения учебно-тренировочных прыжков. Также экспертиза должна установить, был ли правильно уложен парашют.
В ГБР также отметили, что это уже был 12 прыжок парня за период обучения.
В ТЦК в Кривом Роге внезапно умер мужчина: что известно
- Военнообязанный внезапно умер в Саксаганском ТЦК и СП Кривого Рога. В военкомате утверждают, что причиной смерти был эпилептический приступ. Однако родные погибшего, включая дочь, мать и жену, сомневаются в этой версии.
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