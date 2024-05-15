Трагедія сталася 14 травня, коли стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, зазнав пошкоджень і обмотався навколо ніг курсанта, ускладнивши відкриття основного парашута. В результаті, юнак почав обертатися у повітрі, і запасний парашут не встиг повністю розкритися.

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ДБР розслідує обставини загибелі курсанта

У ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі курсанта одеської Військової академії.

За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта, а також перешкодив відкриттю основного парашута. Юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися,

– повідомили правоохоронці.

На жаль, 19-річний хлопець загинув одразу на місці події. Наразі слідство перевіряє, чи відбувалася належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, чи дотримувалися правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків. Також експертиза має встановити, чи був правильно укладений парашут.

В ДБР також зазначили, що це вже був 12 стрибок хлопця за період навчання.

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