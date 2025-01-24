На Львовщине курсантку военного вуза подозревают в госизмене

Солдатка, которая перевелась на обучение во Львовскую область, сотрудничала с представителем российских спецслужб. В частности, она собирала и передавала врагу информацию о расположении военных объектов.

За денежное вознаграждение девушка также рассказывала о дислокации ВСУ и последствиях обстрелов региона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно о противоправных действиях курсантки

По данным следствия, для связи с российскими агентами солдатка использовала мессенджер на своем мобильном телефоне. Правоохранителям удалось разоблачить ее деятельность и предотвратить потенциальные удары по украинским позициям.

Переписка курсантки с агентами ФСБ / Фото Службы безопасности Украины

В СБУ говорят, что девушка по заказу ФСБ готовила ракетный удар по казармам своих одногруппников. Там добавляют, что больше всего врага интересовали координаты учебных корпусов и казарм института, который после начала полномасштабного вторжения переехал из Харькова на Львовщину.

Расследование установило, что курсантка собиралась передать российским спецслужбам геолокации служебных зданий вуза, в которых находились курсанты. По инструкции россиян, накануне обстрела солдатка должна была покинуть территорию заведения.

После этого ФСБ планировала "эвакуировать" свою агентку на территорию России транзитом через другие страны.

Во время обысков у курсантки изъяли телефон и ноутбук с доказательствами ее противоправных действий. Девушку подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, в соответствии с частью 2 статьи 111 Уголовного Кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.