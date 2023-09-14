В настоящее время этому человеку объявили подозрение и проводят досудебное расследование. Инцидент произошел из-за взрыва артснаряда в САУ "Пион", который оказался в учебном заведении.

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Кто может быть причастен к взрыву в Харьковской области

В прокуратуре отметили, что уже сообщили о подозрении начальнику одного из кафедр Национального университета гражданской защиты, который мог принести в учебный корпус снаряд и оставить его в помещении, где находились курсанты. Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствием установлено, что снаряд начальнику кафедры привез и передал его главный специалист одного из отделов ГСЧС в Сумской области, который проходил повышение квалификации в этом Центре под руководством этого начальника,

– отметили в прокуратуре.

Этому сотруднику ГСЧС объявили подозрение за приобретение, хранение, перевозку и передачу боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет заключения.

В Харьковской области объявили подозрение мужчине, который мог повлечь за собой взрыв в университете / Фото Харьковской областной прокуратуры

Впоследствии в полиции Харьковской области отметили, что сотруднику ГСЧС сейчас 39 лет. В конце апреля 2023 он заканчивал проходить переподготовку в этом вузе, незаконно купил артиллерийский снаряд и привез в учебное заведение.

В заключение правоохранители отметили, что этот снаряд хранили в казарме, а уже 31 мая этот боеприпас взорвался, что и привело к гибели курсантов.

Что известно о гибели курсантов в Харьковской области