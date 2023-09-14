Наразі цій людині оголосили підозру і проводять досудове розслідування. Інцидент стався через вибух артснаряда до САУ "Піон", який опинився у навчальному закладі.

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Хто може бути причетним до вибуху в Харківській області

У прокуратурі зазначили, що вже повідомили про підозру начальнику однієї з катедр Національного університету цивільного захисту, який міг принести до навчального корпусу снаряд та залишити його в приміщенні, де перебували курсанти. Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідством встановлено, що цей снаряд начальнику кафедри привіз та передав його головний фахівець одного з відділів ДСНС у Сумській області, який проходив підвищення кваліфікації у цьому Центрі під керівництвом цього начальника,

– зазначили в прокуратурі.

Цьому співробітнику ДСНС оголосили підозру за придбання, зберігання, перевезення та передачу бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає від трьох до семи років ув'язнення.

У Харківській області оголосили підозру чоловіку, який міг спричинити вибух в університеті / Фото Харківської обласної прокуратури

Згодом у поліції Харківщини зазначили, що співробітнику ДСНС наразі 39 років. Наприкінці квітня 2023 року він закінчував проходити перепідготовку у цьому виші, незаконно купив артилерійський снаряд і привіз в навчальний заклад.

Наостанок правоохоронці зазначили, що цей снаряд зберігали у казармі, а вже 31 травня цей боєприпас вибухнув, що й призвело до загибелі курсантів.

Що відомо про загибель курсантів у Харківській області