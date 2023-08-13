Эти разговоры журналисты обнаружили 29 августа 2019 года на сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона. "Курск" затонул 12 августа 2000 года.

Заметьте "Он пошел ко дну, а Россия вместе с ним": подлодка "Курск" утонула 23 года назад

О чем говорил Путин в США после того, как утонул "Курск"

В Соединенных Штатах, разговаривая с Клинтоном, Путин жалуется на свой рейтинг и частично рассказывает, почему тогда якобы не мог сказать правды гражданам.

Клинтон: Сожалею обо всем, через что вам пришлось пройти из-за гибели "Курска". Когда происходит что-то такое, люди по всему миру представляют себя на месте жертв и их близких, но я представлял себя и на вашем месте. Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики. Это всегда случается. После Оклахома-Сити (говорится о террористический акт в Оклахома-Сити 19 апреля 1995 года – 24 канал) многие спрашивали, хорошо ли здание было защищено и не пустили ли мы террористов в страну. Так что сердцем я был и с людьми на дне моря, и со всеми остальными тоже.

Сожалею обо всем, через что вам пришлось пройти из-за гибели "Курска". Когда происходит что-то такое, люди по всему миру представляют себя на месте жертв и их близких, но я представлял себя и на вашем месте. Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики. Это всегда случается. После Оклахома-Сити (говорится о террористический акт в Оклахома-Сити 19 апреля 1995 года – 24 канал) многие спрашивали, хорошо ли здание было защищено и не пустили ли мы террористов в страну. Так что сердцем я был и с людьми на дне моря, и со всеми остальными тоже. Путин: Хорошего выбора у меня не было. Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей.

Я ценю вашу искреннюю поддержку. Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться.

Хорошего выбора у меня не было. Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей. Я ценю вашу искреннюю поддержку. Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться. Клинтон: Сейчас мы работаем в другой обстановке. Если в Москве взрывается здание, это словно происходит у наших родственников. Или если люди в Мозамбике вынуждены залезать на деревья, чтобы спастись от наводнения… Во многих отношениях это хорошо. Это напоминает нам, что другие – тоже люди. После этого сложнее ненавидеть. Но иногда и лидеру бывает трудно поступать правильно из-за всех этих сильных ощущений.

Сейчас мы работаем в другой обстановке. Если в Москве взрывается здание, это словно происходит у наших родственников. Или если люди в Мозамбике вынуждены залезать на деревья, чтобы спастись от наводнения… Во многих отношениях это хорошо. Это напоминает нам, что другие – тоже люди. После этого сложнее ненавидеть. Но иногда и лидеру бывает трудно поступать правильно из-за всех этих сильных ощущений. Путин: Мы чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы. Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела. В этих водах много трески — плоти на костях может не остаться. Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали ее подпитывать. Это просто факт жизни.

Через два дня Путин признался, что "она утонула"

Находясь с визитом в США, Владимир Путин дал известное интервью Лари Кингу. В эфире CNN журналист спросил, что случилось с подлодкой. На что российский диктатор спокойно, чуть усмехнувшись, сказал: "Она утонула".

Путин ответил на вопрос о субмарине "Курск" / Видео с ютуб-канала Сергея Панченко

Обратите внимание! Российский диктатор 12 августа 2000 года, когда утонула подлодка, уехала в отпуск в Сочи. На следующий день ему сказали о трагедии, но он не прервал отпуска. Граждане узнали об инциденте только 14 августа. Глава правительственной комиссии по расследованию причин аварии, вице-премьер Илья Клебанов рассказывал, что 14 августа власти уже узнали, что весь экипаж подводной лодки погиб. Однако Путин продолжал 16 и 20 августа говорить, что они якобы делают все возможное для спасения экипажа. Уже 22 августа Путин подписал указ о трауре. В этой трагедии погибли 118 граждан.