Ці розмови журналісти знайшли 29 серпня 2019 року на сайті цифрової бібліотеки Білла Клінтона. "Курськ" затонув 12 серпня 2000 року.
Зауважте "Він пішов на дно, а Росія разом з ним": підводний човен "Курськ" потонув 23 роки тому
Про що говорив Путін в США після того, як потонув "Курськ"
У Сполучених Штатах, розмовляючи з Клінтоном, Путін бідкається про свій рейтинг та частково розповідає, чому тоді нібито не міг сказати правди громадянам.
- Клінтон: Жаль про все, через що вам довелося пройти через загибель "Курська". Коли відбувається щось таке, люди по всьому світу уявляють себе на місці жертв та їхніх близьких, але я уявляв себе і на вашому місці. Вам, напевно, довелося зіткнутися з багатьма критиками. Це завжди трапляється. Після Оклахома-Сіті (мовиться про терористичний акт в Оклахома-Сіті 19 квітня 1995 року – 24 канал) багато хто запитував, чи добре будівля була захищена й чи не пустили ми терористів у країну. Так що серцем я був і з людьми на дні моря, і з рештою теж.
- Путін: Хорошого вибору я не мав. Я опинився у пастці між поганими та гіршими варіантами. Мені казали, що якби я відразу спустив туди маленький підводний човен і хоча б спробував урятувати хлопців, мої рейтинги зросли б. Не можна дозволяти робити щось подібне заради піару. Потрібно віддавати пріоритет реальному порятунку людей.
Я ціную вашу щиру підтримку. Як не дивно, такі опитування показали, що цей інцидент не вплинув на моє становище. Але дуже боюся, що щось подібне може повторитися.
- Клінтон: Наразі ми працюємо в інших обставинах. Якщо в Москві вибухає будівля, це ніби відбувається у наших родичів. Або якщо люди в Мозамбіку змушені залазити на дерева, щоб урятуватися від повені... Багато в чому це добре. Це нагадує нам, що інші теж люди. Після цього важче ненавидіти. Але іноді й лідеру буває важко чинити правильно через всі ці сильні відчуття.
- Путін: Ми відчували себе безсилими під час цієї катастрофи. Наразі все виглядає так, що весь екіпаж загинув протягом 60 чи 90 секунд. Ми не могли розповісти родичам, але в корпусі була дірка розміром близько двох метрів, через яку затопило перші три відсіки підводного човна. Я навіть не знаю, як ми можемо витягти тіло. У цих водах багато тріски – плоті на кістках може не залишитися. Ми намагалися спустити на гальмах весь цей галас, але деякі люди дивні, і вони просто продовжували його підживлювати. Це просто факт життя.
Через два дні Путін зізнався, що "вона потонула"
Перебуваючи з візитом в США, Владімір Путін дав відоме інтерв'ю Ларі Кінгу. У ефірі CNN журналіст запитав, що трапилось з підводним човном. На що російський диктатор спокійно, ледь усміхнувшись, сказав: "Вона потонула".
Путін відповів на питання щодо субмарини "Курськ" / Відео з ютуб-каналу Сергія Панченка