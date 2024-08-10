Так, на сайте организации появилось заявление гендиректора Рафаэля Гросси. В нем чиновник обратился к обеим сторонам конфликта.

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Действуют те же правила, что и в случае с ЗАЭС

Гросси отметил, что Курская АЭС имеет шесть энергоблоков двух типов реакторов: РБМК-1000 и ВВЭР-510. Две РБМК-1000 остановлены, а две полностью готовы. Также строятся два блока ВВЭР-510.

Далее чиновник напомнил о 7 принципах обеспечения ядерной безопасности и безопасности во время вооруженного конфликта.

Кроме того, я подчеркиваю пять конкретных принципов, которые помогут гарантировать ядерную безопасность и защиту, которые были установлены для Запорожской АЭС в контексте текущего конфликта между Россией и Украиной, и которые одинаково применяются в этой ситуации. К ним относится, среди прочего, необходимость обеспечения физической целостности атомной электростанции. Это действует независимо от того, где расположена АЭС,

– говорится в сообщении Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ призвал стороны проявить "максимальную сдержанность", чтобы избежать ядерной аварии с потенциальными серьезными радиологическими последствиями.

Напомним, что в Курчатове, где расположена Курская АЭС, вечером пропала электроэнергия. Обломки неизвестного беспилотника упали на транформаторную подстанцию, там вспыхнул пожар, вследствие чего без света остался и сам Курчатов, и несколько районов Курской области.