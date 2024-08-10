Так, на сайті організації з'явилася заява гендиректора Рафаеля Гроссі. У ній чиновник звернувся до обох сторін конфлікту.

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Діють ті самі правила, що й у випадку з ЗАЕС

Гроссі зауважив, що Курська АЕС має шість енергоблоків двох типів реакторів: РБМК-1000 і ВВЕР-510. Два РБМК-1000 зупинені, а два повністю готові. Також будуються два блоки ВВЕР-510.

Далі посадовець нагадав про 7 принципів забезпечення ядерної безпеки та безпеки під час збройного конфлікту.

Крім того, я наголошую на п’яти конкретних принципах, які допоможуть гарантувати ядерну безпеку та захист, які були встановлені для Запорізької АЕС у контексті поточного конфлікту між Росією та Україною, і які однаково застосовуються в цій ситуації. До них відноситься, серед іншого, необхідність забезпечення фізичної цілісності атомної електростанції. Це діє незалежно від того, де розташована АЕС,

– йдеться у повідомленні Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ закликав сторони проявити "максимальну стриманість", щоб уникнути ядерної аварії з потенційними серйозними радіологічними наслідками.

Нагадаємо, що у Курчатові, де розташована Курська АЕС, надвечір зникла електроенергія. Уламки невідомого безпілотника впали на транформаторну підстанцію, там спалахнула пожежа, унаслідок чого без світла залишився і сам Курчатов, і кілька районів Курської області.