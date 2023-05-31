У плані генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) мовиться про неприпустимість атак на ЗАЕС та з неї, про зброю та електропостачання. Варто зазначити, що на Запорізькій атомній електростанції постійно працюють двоє фахівців МАГАТЕ, пише 24 Канал.

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Що заявив Гроссі про безпеку на ЗАЕС

Рафаель Гроссі розповів, що його план – це набір принципів, які він узгоджував під час численних зустрічей із керівництвом України та Росії після свого візиту на ЗАЕС у вересні 2022 року.

В результаті цих інтенсивних консультацій я визначив такі конкретні принципи, які допоможуть забезпечити ядерну та фізичну ядерну безпеку на ЗАЕС, щоб запобігти ядерній аварії та забезпечити недоторканність станції. Я вважаю ці зобов'язання важливими для уникнення небезпеки катастрофічного інциденту,

– запевнив гендиректор МАГАТЕ.

За його словами, план має містити п'ять принципів:

не можна здійснювати жодних атак з боку ЗАЕС або щодо неї. Зокрема спрямованих на сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів, іншу критичну інфраструктуру або персонал; ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище або база для зберігання важкого озброєння, наприклад реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і боєприпасів, а також танків або військовослужбовців; не можна піддавати ризику електропостачання ЗАЕС; усі споруди, системи й компоненти, необхідні для безпечної й надійної роботи ЗАЕС, повинні бути захищені від нападів або актів саботажу; не слід вживати жодних заходів, що підривають ці принципи.

Рафаель Гроссі запевнив, що за дотриманням цим принципів спостерігатимуть експерти МАГАТЕ. Вони передаватимуть дані йому, а він – озвучуватиме публічно.

Постпред України в ООН пояснив, що ще варто додати

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця пояснив, що принципи гарантування ядерної безпеки на окупованій Запорізькій АЕС мають передбачати повну демілітаризацію та деокупацію станції. Адже Росія:

використовує Запорізьку АЕС у воєнних цілях;

розмістила на станції орієнтовно 500 військовослужбовців та 50 одиниць важкого озброєння;

зберігає військову техніку, боєприпаси та вибухові речовини в 1, 2 та 4 турбінних залах енергоблоків.

Ми беремо до відома принципи генерального директора, спрямовані на сприяння забезпеченню ядерної безпеки на ЗАЕС... Однак ці принципи мають бути доповнені вимогою щодо повної демілітаризації та деокупації станції,

– заявив Кислиця.

За його словами, вони мають охопити також:

виведення військ і всього іншого російського персоналу, незаконно присутнього на станції;

гарантії безперебійного електропостачання ЗАЕС із території, підконтрольної уряду України;

гуманітарний коридор для забезпечення ротації управлінського, експлуатаційного та ремонтного персоналу ЗАЕС з метою підтримки станції в безпечному стані.

Сергій Кислиця пояснив, що Київ переконаний – потрібно включити ці елементи в нову резолюцію Ради керівників МАГАТЕ, "якщо такий документ буде запропоновано для ухвалення на її наступній сесії".

Постійний представник України при Організації Об'єднаних націй пояснив, що першим пунктом мирного плану Володимира Зеленського є саме радіаційна та ядерна безпека.

Важливо. На засіданні Радбезу ООН щодо ЗАЕС виступив постпред Росії Василь Небензя, який цинічно збрехав, що на станції нібито "немає" російського озброєння та військових. Росію розкритикували США, Велика Британія, Франція, Албанія, Японія та Еквадор.

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