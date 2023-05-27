Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, зараз окупанти слідкують, що відбувається у медійному просторі України і Заходу.

До теми Буде удар по території: найближчі години росіяни готують масштабну провокацію на ЗАЕС

Чи відмовляться росіяни від свого плану

Іван Ступак зазначив, що наші розвідники могли отримати інформацію від агентів або через прослуховування телефонів, супутники тощо. Росіяни готувались до масштабної провокації, однак зрозуміли, що їх викрили.

Це гра на випередження. Хто перший повідомив про плани іншої сторони, той "ферзь" (найсильніша фігура у шахах – 24 Канал). Росіяни присіли та слідкують, що зараз відбувається у медійному просторі України та Заходу,

– вважає він.

Експерт Українського інституту майбутнього припустив, як далі будуть діяти російські загарбники. На його думку, можливі такі варіанти розвитку подій:

Росіяни повністю відмовляться від реалізації плану;

Відмовляться на певний час, поки усе не затихне, але спробують знову;

Намагатимуться, як їм здаватиметься, вдосконалити свій план;

Шукатимуть, як Україна отримала інформацію.

Зверніть увагу! У ГУР повідомили, що 27 травня російські спецслужби почали втілювати провокацію із хімічною зброєю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Росіяни хочуть створити осередок радіаційної небезпеки, щоб звинуватити Україну. Можуть бути реальні жертви серед окупантів з ознаками ураження хімічною зброєю. Наголошуємо, що Україна не використовує хімічну зброю.

Провокація окупантів на ЗАЕС: головне