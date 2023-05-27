Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, сейчас оккупанты следят, что происходит в медийном пространстве Украины и Запада.

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Откажутся ли россияне от своего плана

Иван Ступак отметил, что наши разведчики могли получить информацию от агентов или через прослушивание телефонов, спутники и так далее. Россияне готовились к масштабной провокации, однако поняли, что их разоблачили.

Это игра на опережение. Кто первый сообщил о планах другой стороны, тот "ферзь" (самая сильная фигура в шахматах – 24 Канал). Россияне присели и следят, что сейчас происходит в медийном пространстве Украины и Запада,

– считает он.

Эксперт Украинского института будущего предположил, как дальше будут действовать российские захватчики. По его мнению, возможны следующие варианты развития событий:

россияне полностью откажутся от реализации плана;

откажутся на время, пока все не затихнет, но попробуют снова;

будут стараться, как им покажется, усовершенствовать свой план;

будут искать, как Украина получила информацию.

Обратите внимание! В ГУР сообщили, что 27 мая российские спецслужбы начали проводить провокацию с химическим оружием на временно оккупированных территориях Запорожской области. Россияне хотят создать центр радиационной опасности, чтобы обвинить Украину. Могут быть реальные жертвы среди оккупантов с признаками поражения химическим оружием. Отмечаем, что Украина не использует химическое оружие.

Провокация оккупантов на ЗАЭС: главное