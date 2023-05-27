Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, сейчас оккупанты следят, что происходит в медийном пространстве Украины и Запада.

К теме Будет удар по территории: в ближайшие часы россияне готовят масштабную провокацию на ЗАЭС

Откажутся ли россияне от своего плана

Иван Ступак отметил, что наши разведчики могли получить информацию от агентов или через прослушивание телефонов, спутники и так далее. Россияне готовились к масштабной провокации, однако поняли, что их разоблачили.

Это игра на опережение. Кто первый сообщил о планах другой стороны, тот "ферзь" (самая сильная фигура в шахматах – 24 Канал). Россияне присели и следят, что сейчас происходит в медийном пространстве Украины и Запада,
– считает он.

Эксперт Украинского института будущего предположил, как дальше будут действовать российские захватчики. По его мнению, возможны следующие варианты развития событий:

  • россияне полностью откажутся от реализации плана;
  • откажутся на время, пока все не затихнет, но попробуют снова;
  • будут стараться, как им покажется, усовершенствовать свой план;
  • будут искать, как Украина получила информацию.

Провокация оккупантов на ЗАЭС: главное

  • Вечером 26 мая украинская разведка сообщила, что российские захватчики готовят масштабную провокацию по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции.
  • Отмечалось, что для этого нанесут удар непосредственно по территории ЗАЭС, впоследствии объявят об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно хотели обвинить Украину.
  • В ГУР объяснили, что цель россиян – спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия. Конечно, россияне надеялись остановить контрнаступление ВСУ.
  • Мэр Энергодара Дмитрий Орлов 27 мая сообщил, что ночь в городе прошла без чрезвычайных событий, ситуация остается неизменной.
  • Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что радиационный фон в норме – 0.12. Обстрелы ЗАЭС не зафиксированы.