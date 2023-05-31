В плане генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) говорится о недопустимости атак на ЗАЭС и по нему, об оружии и электроснабжении. Следует отметить, что на Запорожской атомной электростанции постоянно работают два специалиста МАГАТЭ, пишет 24 Канал.

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Что заявил Гросси о безопасности на ЗАЭС

Рафаэль Гросси рассказал, что его план – это набор принципов, которые он согласовывал во время многочисленных встреч с руководством Украины и России после своего визита на ЗАЭС в сентябре 2022 года.

В результате этих интенсивных консультаций я определил такие конкретные принципы, которые помогут обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность на ЗАЭС, чтобы предотвратить ядерную аварию и обеспечить неприкосновенность станции. Я считаю эти обязательства важными во избежание опасности катастрофического инцидента,

– заверил гендиректор МАГАТЭ.

По его словам, план должен содержать пять принципов:

нельзя совершать никаких атак со стороны ЗАЭС или в отношении нее. В частности, направленных на хранилище отработанного ядерного топлива реакторов, другую критическую инфраструктуру или персонал; ЗАЭС не должна использоваться в качестве хранилища или базы для хранения тяжелого вооружения, например реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и боеприпасов, а также танков или военнослужащих; нельзя подвергать риску электроснабжения ЗАЭС; все сооружения, системы и компоненты, необходимые для безопасной и надежной работы ЗАЭС, должны быть защищены от нападений или актов саботажа; не следует принимать никаких мер, подрывающих эти принципы.

Рафаэль Гросси заверил, что за соблюдением этих принципов будут наблюдать эксперты МАГАТЭ. Они будут передавать данные ему, а он – будет озвучивать публично.

Постпред Украины в ООН пояснил, что еще следует добавить

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица пояснил, что принципы обеспечения ядерной безопасности на оккупированной Запорожской АЭС должны предусматриваться полную демилитаризацию и деоккупацию станции. Ведь Россия:

использует Запорожскую АЭС в военных целях;

разместила на станции ориентировочно 500 военнослужащих и 50 единиц тяжелого вооружения;

хранит военную технику, боеприпасы и взрывчатые вещества в 1, 2 и 4 турбинных залах энергоблоков.

Мы принимаем в известность принципы генерального директора, направленные на содействие обеспечению ядерной безопасности на ЗАЭС... Однако эти принципы должны быть дополнены требованием о полной демилитаризации и деоккупации станции,

– заявил Кислица.

По его словам, они должны охватить также:

вывод войск и всего остального российского персонала, незаконно присутствовавшего на станции;

гарантии бесперебойного электроснабжения ЗАЭС с территории, подконтрольной правительству Украины;

гуманитарный коридор для обеспечения ротации управленческого, эксплуатационного и ремонтного персонала ЗАЭС для поддержки станции в безопасном состоянии.

Сергей Кислица объяснил, что Киев убежден – нужно включить эти элементы в новую резолюцию Совета руководителей МАГАТЭ, "если такой документ будет предложен для принятия на его следующей сессии".

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных наций пояснил, что первым пунктом мирного плана Владимира Зеленского есть именно радиационная и ядерная безопасность.

Важно. На заседании Совбеза ООН по ЗАЭС выступил цинично солгавший постпред России Василий Небензя, что на станции якобы "нет" российского вооружения и военных. Россию подвергли критике США, Великобритания, Франция, Албания, Япония и Эквадор.

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