Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Ранее сообщалось о том, как уберечься в случае аварии.

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Никто не поверит российским провокациям

Эйдман рассказал, что никто уже не поверит русским провокациям. Была информация, что до 24 февраля россияне устроят какую-нибудь провокацию, переодевшись в форму ВСУ. Однако ничего не произошло, потому что россияне сами отказались от этого, понимая, что все равно никто не поверит.

Уровень конфронтации между Западом и Россией уже на очень высоком уровне. Экономически Россию поддерживают несколько стран, таких как Китай, Индия и Бразилия. Они также могут негативно отреагировать на ядерные провокации со стороны Кремля, о недопустимости которых эти страны также неоднократно отмечали.

Они могут очень больно ударить Путина, к тому же по самому больному месту – по экономике. Без сотрудничества с Индией и Китаем российские власти не смогут выживать. Сейчас все нефтедоллары идут в основном из Индии и Китая.

– отметил политолог из Германии.

Эйдман о том, что Запад решительно отреагирует на возможные провокации России на ЗАЭС: смотрите видео

Путин сам ничего не делает, чтобы война стала на паузу

Отвечая на вопрос, не заставит ли Запад поставить боевые действия на паузу из-за ядерной катастрофы на ЗАЭС, Эйдман сказал, что Путин и сам ничего не делает, чтобы поставить войну на паузу. Об этом говорят только Орбан, Эрдоган и Си.

Путин до сих пор считает себя великим полководцем и считает, что еще способен победить. Однако, когда российский фронт посыплется и войска будут убегать, уже будет поздно ставить боевые действия на паузу.

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