Таку думку 24 Каналу озвучив політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. Раніше повідомлялось про те, як уберегтися у випадку аварії.

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Ніхто не повірить російським провокаціям

Ейдман розповів, що ніхто вже не повірить російським провокаціям. Була інформація, що до 24 лютого росіяни влаштують якусь провокацію, переодягнувшись у форму ЗСУ. Однак нічого не відбулось, бо росіяни самі відмовились від цього, розуміючи, що все одно ніхто не повірить.

Рівень конфронтації між Заходом і Росією вже на дуже високому рівні. Економічно Росію підтримують кілька країн, як-от Китай, Індія та Бразилія. Вони також можуть негативно відреагувати на ядерні провокації з боку Кремля, про недопустимість яких ці країни також неодноразово наголошували.

Вони можуть дуже боляче вдарити Путіна, до того ж по найболючішому місцю – по економіці. Без співпраці з Індією та Китаєм російська влада не зможе виживати. Зараз усі нафтодолари йдуть в основному з Індії та Китаю,

– зазначив політолог із Німеччини.

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Путін сам нічого не робить, щоб війна стала на паузу

Відповідаючи на питання, чи не змусить Захід Київ поставити бойові дії на паузу через ядерну катастрофу на ЗАЕС, Ейдман сказав, що Путін і сам нічого не робить, щоб поставити війну на паузу. Про це говорять лише Орбан, Ердоган і Сі.

Путін же досі вважає себе великим полководцем і вважає, що ще здатен перемогти. Однак коли російський фронт посиплеться і війська тікатимуть, уже буде пізно ставити бойові дії на паузу.

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