Зокрема, електроенергії немає у Курчатові. Саме у цьому місті розташована Курська АЕС, пише 24 Канал.

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Світла немає в Курчатові та 5 районах Курщини

Місцева влада заявила, що на підстанцію нібито впали уламки БпЛА. За словами губернатора Курщини Алєксєя Смірнова відсутнє енергопостачання в Курчатові та ще в 5 районах області.

Унаслідок падіння уламків українського БпЛА літакового типу на трансформаторну підстанцію в одному з районів області виникла пожежа. Відсутнє енергопостачання у Курчатові, а також у частині Курчатівського, Жовтневого, Великосолдатського, Обоянського, Білівського районів. Ведуться аварійні роботи,

– написав він.

Смірнов запевнив, що підключення споживачів нібито "планується за резервними схемами".

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