В частности, электроэнергии нет в Курчатове. Именно в этом городе расположена Курская АЭС, пишет 24 Канал.

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Света нет в Курчатове и 5 районах Курщины

Местные власти заявили, что на подстанцию якобы упали обломки БпЛа. По словам губернатора Курщины Алексея Смирнова отсутствует энергоснабжение в Курчатове и еще в 5 районах области.

В результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Великосолдатского, Обоянского, Белевского районов. Ведутся аварийные работы,

– написал он.

Смирнов заверил, что подключение потребителей якобы "планируется по резервным схемам".

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