Об этом пишут росСМИ и пропагандистские тг-каналы, такие как "Важных историй". Отмечают, что российские силовики в пятницу, 9 августа, после обеда перекрыли подъезды к Курской атомной электростанции.

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Ранее эти же источники писали, что на АЭС с охраны станции убрали всех мужчин, оставив только женщин-росгвардейцев. А теперь Росгвардия отчиталась об усилении охраны на Курской АЭС.

Каналы также приводят слова сотрудника станции, который подтвердил, что мужчин-прапорщиков Росгвардии вернули на службу.

Работникам советуют покинуть станцию

Также говорится, что руководство рекомендовало сотрудникам АЭС взять отпуска за свой счет и эвакуировать детей.

Росатом подтвердил, что уменьшил количество строителей на Курской АЭС-2.

Справочно. Курская АЭС – пока единственная в России станция, где строят новые энергоблоки.

Заметим, что российские военные блогеры тоже пишут, что Курская АЭС готовится к обороне, "поскольку небольшие мобильные группы ВСУ по 5 – 20 человек были замечены в 39 километрах от АЭС".

Курскую АЭС готовят к обороне: видео

Заметим, что сегодня вечером, 9 августа, в сети распространилось видео, где украинские военные сообщили об установлении контроля в городе Суджа Курской области.