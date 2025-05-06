Генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала заявил, что Владимир Путин хочет до 9 мая "выбить" украинские войска из приграничных районов России. Но ВСУ держатся и успешно отражают сильные атаки и штурмы россиян.

Смотрите также Тогда согласится на реальное перемирие: в ОП назвали 3 болевые точки Путина

Путин не может достичь цели до 9 мая

ВСУ уничтожает значительную часть вражеских сил, что позволяет сдерживать давление и на других направлениях.

Были сообщения, что наших войск там уже полностью нет, но мы и дальше ведем активную оборону. Кроме того, мы нанесли удар и уничтожили значительное количество подразделений дроновых войск – технику, сами дроны, операторов, около 20 человек. Это подорвало способность врага наносить удары как по нашей группировке в Курской области, так и проводить операции в Сумской области,

– сказал Николай Маломуж.

Он отметил, что враг не ожидал контратак ВСУ, потому что это стало для него неожиданностью. Украинские войска меняют свое присутствие в Сумской области, чтобы заставить россиян перебрасывать туда подкрепления с Курского направления. Из-за обстрелов и атак в области продолжается эвакуация. ВСУ создало сильную оборону, имеет четкий план действий и наносит ответные удары.

Перекрыты логистические пути, в частности в направлении Сумы – Суджа. В районе Поречья украинские силы контролируют ситуацию огнем, поэтому враг не имеет возможности активно атаковать. Отдельные штурмовые группы пытались прорваться в Сумскую область в течение прошлой недели, но мы их останавливаем и продолжаем оттеснять,

– отметил Николай Маломуж.

По его словам, российские войска уже заходили в Сумскую область, в частности в район украинских позиций. Но ВСУ их оттеснили или создали там "серую зону", потому что многие села и города уже покинуты людьми.

Что происходит на Курском направлении: смотрите по карте

Маломуж подчеркнул, что украинские силы держатся, контратакуют и давят на врага как в Сумской области, так и в Белгородской области. Поэтому Путин не может заявить о полном контроле над приграничьем до 9 мая.