Генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу заявив, що Владімір Путін хоче до 9 травня "вибити" українські війська з прикордонних районів Росії. Але ЗСУ тримаються й успішно відбивають сильні атаки та штурми росіян.

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Путін не може досягти мети до 9 травня

ЗСУ знищує значну частину ворожих сил, що дозволяє стримувати тиск і на інших напрямках.

Були повідомлення, що наших військ там вже повністю немає, але ми й далі ведемо активну оборону. Крім того, ми завдали удару та знищили значну кількість підрозділів дронових військ – техніку, самі дрони, операторів, близько 20 осіб. Це підірвало здатність ворога завдавати ударів як по нашому угрупованню на Курщині, так і проводити операції на Сумщині,

– сказав Микола Маломуж.

Він зазначив, що ворог не очікував контратак ЗСУ, бо це стало для нього несподіванкою. Українські війська змінюють свою присутність на Сумщині, щоб змусити росіян перекидати туди підкріплення з Курщини. Через обстріли та атаки в області триває евакуація. ЗСУ створило сильну оборону, має чіткий план дій і завдає ударів у відповідь.

Перекрито логістичні шляхи, зокрема у напрямку Суми – Суджа. В районі Поріччя українські сили контролюють ситуацію вогнем, тож ворог не має можливості активно атакувати. Окремі штурмові групи намагалися прорватися на Сумщину протягом минулого тижня, але ми їх зупиняємо й продовжуємо відтісняти,

– зазначив Микола Маломуж.

За його словами, російські війська вже заходили на Сумщину, зокрема в район українських позицій. Але ЗСУ їх відтіснили або створили там "сіру зону", бо багато сіл і міст уже покинуті людьми.

Що відбувається на Курському напрямку: дивіться по карті

Маломуж підкреслив, що українські сили тримаються, контратакують і тиснуть на ворога як на Сумщині, так і в Бєлгородській області. Через це Путін не може заявити про повний контроль над прикордонням до 9 травня.