Де розташовані вони на карті, показує 24 Канал. До слова, росіяни 5 травня вдарили по Ворожбі – через авіаудар загинуло двоє людей.

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Де розташовані Ворожба та Білопілля

Між містами всього 3 кілометри. З Сум до Ворожби – 53 кілометри, а до Білопілля – 44.

Площа міст 14,8 та 23,08 кілометрів квадратних відповідно.

Згідно із відкритими даними, у Ворожбі станом на 2023 рік проживали близько 4 000 осіб, у Білопіллі станом на 2024 рік – 6 000.

Де розташована Ворожба: дивіться на карті

Де розташоване Білопілля: дивіться на карті

Як розповів голова Сумської РДА Михайло Мельник, евакуаційні автобуси з Ворожби і Білопілля вирушають щоранку о 8:00.

Зверніть увагу! Записатися на евакуацію можна цілодобово за наступними номерами: оперантний черговий штабу евакуації Сумського району – 050 650 70 83; евакуаційний штаб Ворожби – 093 533 45 00.