Так, в сети показали видео с бабушкой с Курщины, которая жалуется на российскую власть. В то же время она выражает благодарность украинским защитникам.

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Жители Курской области жалуются на Путина

В сети показали видео разговора курской бабушки с военным Вооруженных Сил. Так, оказалось, что жительница одного из сел неподалеку Суджи прекрасно знает украинский.

На видео бабушка не стесняясь называет Путина "су**м сыном, который наделал много зла". Также женщина рассказала, что местные власти бросили ее на произвол судьбы. Зато ВСУ дали ей еду и помощь – бабушка поблагодарила украинских военных и назвала их "хорошими ребятами".

Разговор курской бабушки и бойца ВСУ: смотрите видео

К слову, ранее пленный российский военный рассказал, что думает о кадыровцах. По словам оккупанта, они не участвуют в ожесточенных боях, а приезжают только после того, как все пройдет, чтобы сделать селфи. Также пленный называет кадыровцев пи**аболами.