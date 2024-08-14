Так, у мережі показали відео з бабусею з Курщини, яка скаржиться на російську владу. Водночас вона висловлює дяку українським оборонцям.

Дивіться також Непоінформованість США, солдати у цивільному та азарт, – NYT про планування Курської операції

Жителі Курської області скаржаться на Путіна

У мережі показали відео розмови курської бабусі з військовим Збройних Сил. Так, виявилося, що мешканка одного з сіл неподалік Суджі прекрасно знає українську.

На відео бабуся не соромлячись називає Путіна "су**м сином, який наробив багато зла". Також жінка розповіла, що місце влада кинула її напризволяще. Натомість ЗСУ дали їй їжу та допомогу – бабуся подякувала українським військовим та назвала їх "гарними хлопцями".

Розмова курської бабуся та бійця ЗСУ: дивіться відео

До слова, раніше полонений російський військовий розповів, що думає про кадирівців. За словами окупанта, вони не беруть участі у найзапекліших боях, а приїжджають лише після того, як все минеться, аби зробити селфі. Також полонений називає кадирівців пі**аболами.