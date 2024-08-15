Свое мнение Лауринас Кащюнас высказал в интервью на фоне продвижения Сил обороны на российской территории. По его словам, украинцы "решили сыграть интересно".

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Украина унизила Путина

Как считает Кащюнас, вторжение украинских сил в Курскую область – "это явное унижение Владимира Путина". "Так называемые оборонительные линии, судя по всему, даже не были спроектированы, установлены так, как они должны были быть. Сейчас они заняли столько территории, сколько смогли взять в прошлогоднем контрнаступлении", – говорит он.

Глава литовского оборонного ведомства убежден, что главным результатом операций в Курской области стало поднятие боевого духа украинцев и Сил обороны на фоне недавних разговоров о возможных "мирных переговорах" между Киевом и Москвой.

Украинцы решили сыграть интересно, они укрепляют свои позиции, и если им удастся сохранить контроль над этой территорией или контроль над центрами определенной территории, это очень сильно увеличивает их переговорную силу,

– предполагает он.

К слову, в СНБО отметили, что молниеносный рейд украинских войск в Курскую область превзошел все ожидания Украины и ее западных партнеров. В связи с этим Украина может пересмотреть свою дальнейшую стратегию, ведь предыдущие цели уже удалось достичь.