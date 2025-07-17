Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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В России подтвердили смерть Леонида Башкардина

Исполняющий обязанности губернатора Курской области России Александр Хинштейн заявил, что Леонид Башкардин погиб 2 июля во время выполнения боевого задания.

Вместе с ним погиб заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков, который ранее возглавлял 155 бригаду, а также ее новый командир Сергей Ильин. Их смерть власти подтвердили ранее.

Стоит отметить, что ни Минобороны, ни одни чиновники не уточняли характер так называемого "боевого задания".

В то же время в некрологе от имени общественной организации морских пехотинцев "Тайфун" было сказано, что 2 июля ВСУ нанесли ракетный удар по командному пункту 155 бригады. Там отмечалось, что "четыре ракетных удара по передовому командному пункту" произошли в поселке Коренево, в направлении которого в прошлом году наступали ВСУ.

По данным организации, в результате ударов есть более десяти погибших, многие из них – старшие офицеры. Среди них оказался и действующий командир 155 бригады.