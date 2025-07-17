Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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У Росії підтвердили смерть Леоніда Башкардіна

Виконувач обов'язків губернатора Курської області Росії Олександр Хінштейн заявив, що Леонід Башкардін загинув 2 липня під час бойового завдання.

Разом із ним загинув заступник головнокомандувача ВМФ Росії Михайло Гудков, який раніше очолював 155 бригаду, а також її новий командир Сергій Ільїн. Їхню смерть влада підтвердила раніше.

Варто зазначити, що ні Міноборони, ні жодні посадовці не уточнювали характер так званого "бойового завдання".

Водночас у некролозі від імені громадської організації морських піхотинців "Тайфун" було сказано, що 2 липня ЗСУ завдали ракетного удару по командному пункту 155 бригади. Там зазначалося, що "чотири ракетні удари по передовому командному пункту" сталися в селищі Кореневе, у напрямку якого минулого року наступали ЗСУ.

За даними організації, внаслідок ударів є понад десять загиблих, багато з них – старші офіцери. Серед них опинився й чинний командир 155 бригади.