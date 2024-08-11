Так, Татьяна Москалькова обвинила ВСУ в "варварском нападении на Курскую область". Она утверждает якобы о "тысячах пострадавших гражданских".

Смотрите также В Курской области продолжаются бои, эвакуированы более 76 тысяч россиян: что известно о прорыве границы

Россия жалуется на прорыв в Курской области

Омбудсмен России похвасталась, что вместе с органами власти участвует в гуманитарной помощи для жителей Курска и обвинила во всем Украину.

Направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры по недопущению грубого массового нарушения прав человека,

– написала Москалькова.

Уполномоченная России говорит, что хочет, чтобы ситуация в Курской области была отражена в докладе УВКПЧ ООН о нарушении прав человека, которая запланирована на сентябрь.

Интересно, что Россия до сих пор не публиковала никаких доказательств так называемого "варварского отношения".

Отметим! Украина официально не подтверждала, что именно Вооруженные Силы действуют в Курской области.