Так, Татьяна Москалькова звинуватила ЗСУ у "варварському нападі на Курську область". Вона стверджує нібито про "тисячі постраждалих цивільних".

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Росія скаржиться на прорив у Курській області

Омбудсмен Росії похвалилася, що разом з органами влади бере участь у гуманітарній допомозі для жителів Курська та звинуватила у всьому Україну.

Направила звернення Верховному комісару ООН з прав людини з вимогою засудити тероризм з боку України та вжити заходів щодо недопущення грубого масового порушення прав людини,

– написала Москалькова.

Уповноважена Росії каже, що хоче, аби ситуація у Курській області була відображена у доповіді УВКПЛ ООН про порушення прав людини, яка запланована на вересень.

Цікаво, що Росія досі не публікувала жодних доказів так званого "варварського ставлення".

Зазначимо! Україна офіційно не підтверджувала, що саме Збройні Сили діють у Курській області.