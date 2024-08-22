Российская группировка практически в котле на Курщине, – ЦПД

В Курской области с 6 августа продолжаются бои между украинскими воинами и россиянами. Аналитики отмечают, что вражеская группировка близка к тому, чтобы оказаться в котле.

По состоянию на четверг, 22 августа, Вооруженные Силы Украины, вероятно, контролируют село Краснооктябрьское, где также есть российские военные. Москва пытается скрыть проблемную ситуацию, – передает 24 Канал.

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Курский котел близко

Руководитель Центра противодействия дезинформации (при СНБО) Андрей Коваленко подтвердил, что вражеские бойцы уже почти попали в окружение в Курской области России.

На Курщине часть российских войск практически в котле. В то же время в эфирах у россиян все стабильно,

– пишет Коваленко.

Кроме того, аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рьопке отмечал, что около 3 000 российских военнослужащих могут оказаться в окружении, называя это "Курским котлом".

По словам эксперта, украинские войска взорвали все мосты через реку Сейм на севере Глушковского района. Очевидно, группировки России из-за этого полностью отрезаны, поскольку район с запада и юга контролирует Украина.

Где именно в районе Краснооктябрьского группировки России может попасть в окружение: смотрите на карте от DeepState

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Как отмечают специалисты, Украина близка к закрытию кармана на реке Сейм. В частности, Рьопке предполагает, что для этого Силам обороны осталось преодолеть расстояние всего в несколько километров.

Аналитики DeepState определяют населенный пункт Краснооктябрьское в Курской области как "серую зону". Вероятно, за село все еще продолжаются активные бои.