Даже корейцы не помогли: перед россиянами на Курщине появилось несколько вызовов

Силы обороны до сих пор контролируют некоторую территорию Курской области. Российским войскам уже длительное время не удается вытеснить украинские подразделения.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, прокомментировав информацию от Deepstate об ухудшении ситуации на Курщине. Они сообщали, что оккупанты имеют огневой контроль над логистикой Сил обороны на Курщине.

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Что происходит на Курщине

По словам Тимочко, сложно комментировать ситуацию о логистике. Ведь полной информацией о логистике и путях перемещений обладает только военное командование. И все это держится в тайне.

Вызовы в плане логистики есть всегда. Многое можно решить благодаря расширению флангов. Но тут все зависит от имеющихся сил и средств.

Оценивать то, насколько сложно поставлять боекомплект нашему контингенту на Курщине, могут те, кто отвечает за эту логистику. Сейчас идет много разной информации, которая потом не подтверждается. Поэтому нужно осторожно к этому относиться,

– сказал Тимочко.

Россия тоже имеет проблемы

Как отметил Тимочко, в течение последнего месяца Силы обороны осуществили ряд контрнаступательных действий на Курщине. Были даже попытки расширить линию контроля.

Какова ситуация на Курщине: смотрите карту боевых действий

К этому времени враг не смог вытеснить Силы обороны Украины. При этом они не смогли достичь успеха даже с помощью войск Северной Кореи.

За февраль активность бои то нарастала, то спадала. Но минимум несколько раз Вооруженные Силы Украины проводили операции. Удалось прорывать линии обороны на несколько километров, о чем в современных условиях войны можно говорить как о значительных успехах. В любом случае мы и в дальнейшем удерживаем эту территорию,

– сказал Тимочко.

Это создает несколько вызовов для оккупантов. Украина имеет собственный козырь на потенциальных переговорах с Россией. Наше государство сможет требовать определенные уступки от Путина. Кроме этого, это может влиять на моральное состояние россиян, ведь войска другой страны находятся на их территории.