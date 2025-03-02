Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, прокоментувавши інформацію від Deepstate про погіршення ситуації на Курщині. Вони повідомляли, що окупанти мають вогневий контроль над логістикою Сил оборони на Курщині.

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Що відбувається на Курщині

За словами Тимочка, складно коментувати ситуацію про логістику. Адже повну інформацію про логістику та шляхи переміщень має лише військове командування. І все це тримається в таємниці.

Виклики в плані логістики є завжди. Багато що можна вирішити завдяки розширенню флангів. Але тут все залежить від наявних сил та засобів.

Оцінювати те, наскільки складно постачати боєкомплект нашому контингенту на Курщині, можуть ті, хто відповідає за цю логістики. Зараз йде багато різної інформації, яка потім не підтверджується. Тому потрібно обережно до цього ставитися,

– сказав Тимочко.

Росія теж має проблеми

Як наголосив Тимочко, упродовж останнього місяця Сили оборони здійснили низку контрнаступальних дій на Курщині. Були навіть спроби розширити лінію контролю.

Яка ситуація на Курщині: дивіться карту бойових дій

До цього часу ворог не зміг витіснити Сили оборони України. При цьому вони не змогли досягти успіху навіть за допомогою військ Північної Кореї.

За лютий активність бої то наростала, то спадала. Але мінімум кілька разів Збройні Сили України проводили операції. Вдалося проривати лінії оборони на кілька кілометрів, про що в сучасних умовах війни можна говорити як про значні успіхи. У будь-якому випадку ми і надалі утримуємо цю територію,

– сказав Тимочко.

Це створює кілька викликів для окупантів. Україна має власний козир на потенційних переговорах з Росією. Наша держава зможе вимагати певні поступки від Путіна. Окрім цього, це може впливати на моральний стан росіян, адже війська іншої країни перебувають на їхній території.