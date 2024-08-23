Кроме того, под контролем ВСУ уже находятся важные стратегические объекты. Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в разговоре с 24 Каналом подчеркнул, что украинские военные могут пойти и дальше, за пределы Курской области.

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Как уничтожение мостов в Курской области повлияет на россиян

Украина успешно разрушила три ключевых моста в Курской области. Военные эксперты предполагают, что это приведет к окружению российских войск.

Если россияне не смогут эффективно ответить на это, им будет трудно ликвидировать этот Курский плацдарм. Разрушение этих мостов, кстати, указывает на одну из границ того, как далеко хочет зайти Украина. Россияне, которые во времена СССР, были известны своими отличными способностями к форсированию рек, сейчас, по моему мнению, уже не имеют такой компетенции,

– заметил Бен Ходжес.

Поэтому, добавил генерал-лейтенант США в отставке, он не верит в то, что Россия способна быстро восстанавливать мосты или строить переправы. Да и в конце концов, если россияне и смогут каким-то образом восстановить частичное движение через реку, ВСУ с этим быстро разберутся. Собственно, такой случай уже произошел.

Недавно Силы специальных операций показали, как уничтожают понтоны россиян в Курской области.

Уничтожение этих мостов не только ограничивает или уничтожает способность России реагировать на действия Украины, но и действительно способствует окружению российских сил. Но я не думаю, что эта операция происходит сама по себе. Украинский Генштаб мог запланировать и другие вещи на других направлениях или дальше вглубь России... Я считаю, что Генеральный штаб и ГУР настолько умны, что понимают россиян лучше, чем кто-либо из нас на Западе когда-либо сможет понять,

– подчеркнул Ходжес.

Часть плана Украины

Такие позиции, бесспорно, усиливают возможности Сил обороны в российском регионе.

Я также думаю, что теперь они угрожают Курской АЭС. Это создает настоящую дилемму для России и в частности того, что они делают на Запорожье. Так что, я думаю, что это часть плана. Захват российского газового хаба в Судже также является важным рычагом влияния для украинской стороны: они могут перенаправить газ, уничтожить эту станцию или принять другие меры,

– подчеркнул Ходжес.

Напомним, что еще 8 августа, через несколько дней после начала операции ВСУ на Курщине, западные СМИ сообщили, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Газпрома" возле Суджи. Она обеспечивает крупнейший транзит российского газа в Европу.

"Думаю, что сейчас Силы обороны смогут зайти настолько далеко, насколько захотят. Они, видимо, уже предусмотрели все логистические аспекты для этого и вероятные ответы России. Впрочем, я не знаю наверняка, какие цели преследует Генштаб ВСУ. Одним из преимуществ этого плацдарма является то, что украинцы могут перебросить свои ракетные системы вглубь России", – подчеркнул Ходжес.

В то же время стоит помнить, что западные партнеры Украины установили ограничения на использование своего оружия по территории России. Но Украина имеет и собственное вооружение, которое теперь может запускать глубже в России, чтобы атаковать больше вражеских аэродромов и объектов энергоструктуры.