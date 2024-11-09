Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя группировки ОТГ "Северск" Вадим Мисник в эфире "Мы-Украина".

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По словам военного, бои на Курщине имеют маневренный характер, а враг активно накапливает живую силу и технику.

Мясные штурмы

В то же время несмотря на значительное преимущество врага, украинские защитники не позволяют россиянам достичь успеха. За последние двое суток российские силы понесли значительные потери.

"Враг применяет тактику мясных штурмов, ничего нового мы не видим", – отметил Мысник.

К слову, ранее аналитики информировали о возобновлении наступательных действия на Погребки, Зеленый Шлях, Дарьино и Суджу на Курском направлении. Замечалось, что по последнему вектору ситуация уточняется, но по трем другим массированный натиск удалось остановить.