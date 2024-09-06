Курская операция является частью плана: Зеленский спрогнозировал завершение войны

Курская операция является частью большего плана победы, который Украина представит международным партнерам. План не зависит от позиции России.

А направлен на завершение войны на условиях, выгодных для Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, информирует 24 Канал.

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Владимир Зеленский отметил, что Киеву не нужна захваченная территория Курской области или другие территории России.

Наша операция направлена на то, чтобы воссоздать нашу территориальную целостность. Нам не нужны их люди, их гражданские. Мы берем в плен военных только для того, чтобы обменять на наших,

– отметил президент.

По словам лидера, Украина будет удерживать захваченную территорию России, пока в этом есть необходимость. При этом обсуждать, планируют ли украинские военные захватить больше территории России, президент отказался.

План победы

Глава государства подчеркнул, что Украина хочет окончания войны и его план победы направлен на то, чтобы заставить Россию это сделать.

Заставить их понять, что это бессмысленно – то, что они натворили. Заставить их принять Устав ООН, принять правила мира. Вот на что направлен мой план,

– отметил Владимир Зеленский.

В то же время его план направлен и на усиление страны.

"Эта операция усиливает наше государство. Но это не значит, что мы будем менять одну территорию на другую", – отметил президент.