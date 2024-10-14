На этом этапе войны важно использовать дальнобойные виды вооружения для ударов по военным целям в центральных регионах страны-агрессора. Об этом 24 Каналу рассказал Советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что тогда население России будет в панике и будет давить на Кремль.

Смотрите также "Успехов нет": как Россия расшатывает ситуацию вокруг Курской операции

Проблема этапа войны

Советник главы Офиса Президента Украины объяснил, что Россия не является страной, которая себя бережет, то есть не заботится о жизни своих граждан и не создает им комфортные условия для жизни.

Россиянам безразлично, что происходит в регионах, которые являются приграничными с Украиной. Говорится о Белгородской, Курской, Ростовской и Брянской областях.

Операция в Курской области на них не влияет, влияет на те мифы, которые российская пропаганда постоянно укореняла в западные общественные мнения о "красных линиях" и нереальной идее переноса войны на территорию России,

– отметил Подоляк.

Зато на россиян имеют влияние украинские атаки именно в центральных регионах страны-агрессора (Саратовская, Московская, Орловская, Ленинградская и другие области).

Это они чувствуют сильно, ведь из-за атак закрывают аэропорты, они слышат сирены, вынуждены искать бомбоубежище.

Тогда россияне напуганы. Это будет влиять на федеральные телеканалы, российские медиа и "сарафанное радио",

– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

По его словам, россияне не привыкли к такой войне. Они привыкли к тому, что война происходит на любой другой территории, кроме их, где оккупанты могут осуществлять геноцид гражданского населения любым способом. Однако теперь война будет постепенно увеличивать объем на территории России.

Более того, Кремль гарантировал им безопасность. Возможно, уровень жизни бы был не таким как раньше, но россияне думали, что в стране им будет "уютно".

В этом и проблема этого этапа войны. Должна быть не только сухопутная операция (Курская операция – 24 Канал). Благодаря высокоточному и дальнобойному оружию, когда мы можем отправлять ракеты, дроны на расстояние 300, 500, 700 и 1000 километров, масштабируя удары по центральным регионам России, мы будем иметь влияние на психоэмоциональное состояние россиян,

– отметил Подоляк.

Он добавил, что тогда россияне будут находиться в шоковом состоянии, иметь панические настроения и давить на вертикаль Владимира Путина. Кроме того, это будет провоцировать межличностные конфликты в стране.