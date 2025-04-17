ССО уничтожили наблюдательный пункт морской пехоты России: ликвидирован автор известного фейк-видео

Операторы ССО обнаружили и уничтожили наблюдательный пост морской пехоты России в Курской области. Один из уничтоженных оккупантов имел кадры, которые пропаганда России выдавала за "уничтожение колонны Силы обороны Украины".

Операцию провели еще в сентябре 2024 года, но тогда показать кадры не могли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ССО ВСУ.

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ССО показали уникальные кадры спецоперации

Операторы Сил специальных операций Украины совместно с пограничниками провели успешную операцию по ликвидации вражеского наблюдательного поста морской пехоты России на территории Курской области.

Операция состоялась еще в сентябре 2024 года, однако видеозаписи с камер бойцов были обнародованы только сейчас из соображений безопасности.

Тогда, после тщательного планирования и зачистки вражеского наблюдательного пункта, воины ССО обнаружили на теле уничтоженного противника с 40-й бригады тихоокеанского флота Вооруженных сил России телефон с постановочным видео. Эту запись пропагандисты распространяли для деморализации и высмеивания СОУ во время Курской операции.

Владелец телефона снимал и был “актером” срежиссированных кадров. Именно эти кадры российская пропаганда распространяла 24 сентября, выдавая их за якобы уничтожение украинской колонны в середине сентября. Впрочем, как оказалось, на тот момент "актеры" из пропагандистского видео уже были ликвидированы украинскими ССО.

ССО зачищают наблюдательный пост оккупантов в Курской области: смотрите видео