В эфире 24 Канала политолог Игорь Рейтерович предположил, как теперь Путина будут воспринимать его ближайшие союзники.

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Репутация Путина испорчена

В течение последнего года российский президент уверял своих "союзников", в частности, Китай, КНДР, Иран, в том, что у него якобы все под контролем, он дожмет ситуацию и с позиции силы завершит войну. Однако после начала операции на Курщине все обещания развеялись.

Китай отреагировал очень сдержанным заявлением на "прорыв" границы на восьмой день после начала операции. Ведь во время визита в КНР диктатор рассказывал Си Цзиньпину одно, а теперь оказывается, что российский президент не может контролировать даже свои территории.

Репутационные потери для Путина очень серьезные. Он даже еще представить себе не может, насколько эта история будет долговременной. Речь, возможно, даже не о неделях, а месяцах,

– сказал Рейтерович.

Путин будет нести репутационные потери ежедневно пока украинские войска будут контролировать часть территории страны-агрессора, делать массовые налеты на аэродромы противника.

Соответственно будет ухудшаться имидж Путина в глазах стран, с помощью которых Россия теперь выживает под санкциями и вообще в состоянии войны,

– добавил политолог.