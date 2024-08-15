Вероятно, российского диктатора Владимира Путина просто не информировали об этом, поэтому на встречах он почти не упоминал о Курской области. Однако на данный момент ситуация изменилась. Политолог Владимир Фесенко сказал 24 Каналу, что Кремль начал более предметно работать на этом направлении.

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Что показало молчание Кремля в первые дни операции на Курщине

В первые дни реакция Кремля на украинскую операцию в Курской области была абсолютно неадекватной, что даже заметили российские СМИ. Возможно, Путину боялись сообщить неприятные новости, поэтому не полностью информировали.

Впоследствии состоялась встреча с и.о. губернатора Курщины Алексеем Смирновым, а также военными руководителями и силовиками. Ходили слухи, что контролировать ситуацию в области поручили одному из помощников российского главы – Алексею Дюмину, который в 2016 году занимался оккупацией Крыма.

Думаю, что россияне начали заниматься Курской областью более предметно и корректно. Но публично и официально не хотят признавать сам факт боевых действий. Ведь, как справедливо отмечают медиа, это пощечина Путину,

– отметил политолог Владимир Фесенко.

Это признание того, что российская армия потерпела поражение на Курщине; что Путин не смог защитить каноническую территорию России. Таким образом россияне признают непринадлежность к России оккупированных украинских земель. Именно опасения принять свое поражение заставляет диктатора преуменьшать значение и масштаб событий в Курской области.

Какова ситуация на Курщине: смотрите на карте