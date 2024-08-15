Імовірно, російського диктатора Владіміра Путіна просто не інформували про це, тому на зустрічах він майже не згадував про Курську область. Однак натепер ситуація змінилася. Політолог Володимир Фесенко сказав 24 Каналу, що Кремль почав більш предметно працювати на цьому напрямку.

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Що показала мовчанка Кремля у перші дні операції на Курщині

У перші дні реакція Кремля на українську операцію в Курській області була абсолютно неадекватною, що навіть помітили російські ЗМІ. Можливо, Путіну боялися повідомити неприємні новини, тому не повністю інформували.

Згодом відбулася зустріч з в.о. губернатора Курщини Алєксєєм Смірновим, а також військовими керівниками та силовиками. Ширились чутки, що контролювати ситуацію в області доручили одному з помічників російського глави – Алєксєю Дюміну, який у 2016 році займався окупацією Криму.

Гадаю, що росіяни почали займатися Курською областю більш предметно та коректно. Але публічно й офіційно не хочуть визнавати сам факт бойових дій. Адже, як справедливо відзначають медіа, це ляпас Путіну,

– наголосив політолог Володимир Фесенко.

Це визнання того, що російська армія зазнала поразки на Курщині; що Путін не зміг захистити канонічну територію Росії. У такий спосіб росіяни визнають неналежність до Росії окупованих українських земель. Саме побоювання прийняти свою поразку змушує диктатора применшувати значення та масштаб подій в Курській області.

Яка ситуація на Курщині: дивіться на карті