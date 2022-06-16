Об этом сообщили РосСМИ и ряд местных телеграм-каналов. Фото, опубликованные очевидцами, показывают, что после взрыва в небе образовались "разводы".

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Что именно стало причиной взрыва – неизвестно

О звуке, похожем на взрыв, ночью сообщили жители нескольких районов Курска. В частности, Северо-Запада, КЗТО, а также поселения Маршала Жукова и села Селиховы Дворы. Жители Курска писали, что перед "хлопком" слышали звук самолета.

Звук взрыва в Курске: смотрите видео

По их словам, при взрыве в домах дрожали окна. Звук был настолько мощным, что сработали сигнализации автомобилей.

Администрация Курской области объяснила, что звуки связаны со "спецоперацией в Украине", однако, что именно это значит – комментировать отказались.

Этот звук связан с выполнением нашими военнослужащими задач в рамках проведения "специальной военной операции",

– отметили в ведомстве.

Ночные взрывы в Курске: смотрите видео

Несмотря на попытки объяснить жителям Курска, что ситуация под контролем, а повода для паники нет, люди продолжают распространять тревожные посты. Некоторые из них рассказывают, что в небе после взрыва образовались "пятна" и "разводы". Это обеспокоило россиян.

Россияне обеспокоены образовавшимися после взрыва "разводами" / Фото росСМИ

В то же время сетью стали распространяться и конспирологические теории. Очевидцы публикуют небо над Курском перед взрывом. На кадрах видны "красные точки", которые, как отмечают авторы постов, и стали причиной "хлопка".



Россияне зафиксировали "красную точку, ставшую причиной взрыва" / Фото росСМИ

Недавние взрывы в России: коротко

14 июня возгорание произошло в городе Клинце, который расположен в 50 километрах от границы с Украиной. По неподтвержденным данным, на территорию воинской части залетел снаряд. Он якобы задел жилой комплекс. Российские телеграм-каналы пишут, что одной женщине оторвало ногу, а в домах выбило окна.

9 июня "хлопок" слышали в Хотмыжске Гайворонского района. Губернатор населённого пункта убежден, что огонь открыли именно из Украины.

Днем 6 июня россиян обеспокоил очередной взрыв в Белгороде. На обнародованных очевидцами кадрах виднеется дым, однако власти страны-агрессора никак не отреагировали на инцидент.

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