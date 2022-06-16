Про це повідомили росЗМІ та низка місцевих телеграм-каналів. Фото, опубліковані очевидцями, демонструють, що після вибуху у небі утворилися "розводи".

Читайте також Опір українців на окупованих Росією територіях ламає плани Росії, – ISW

Що саме стало причиною вибуху – невідомо

Про звук, схожий на вибух, уночі повідомили мешканці кількох районів Курська. Зокрема, Північного Заходу, КЗТЗ, а також поселення Маршала Жукова та села Селіхові двори. Жителі Курська писали, що перед "хлопком" чули звук літака.

Звук вибуху у Курську: дивіться відео

За їхніми словами, під час вибуху у будинках тремтіли вікна. Звук був настільки потужним, що спрацювали сигналізації автомобілів.

Адміністрація Курської області пояснила, що звуки пов'язані із "спецоперацією в Україні", проте, що саме це означає – коментувати відмовилися.

Цей звук пов'язаний із виконанням нашими військовослужбовцями завдань у рамках проведення "спеціальної військової операції,

– зазначили у відомстві.

Нічні вибухи у Курську: дивіться відео

Попри спроби пояснити мешканцям Курська, що ситуація під контролем, а приводу для паніки немає, люди продовжують поширювати тривожні пости. Деякі із них розповідають, що у небі після вибуху утворилися "плями" та "розводи". Це занепокоїло росіян.

Росіяни занепокоєні "розводами", які утворилися після вибуху / Фото росЗМІ

Водночас мережею почали поширюватися й конспірологічні теорії. Очевидці поширюють фото неба над Курськом перед вибухом. На кадрах видно "червоні точки", які, як зазначають автори постів, й стали причиною "хлопка".



Росіяни зафіксували "червону точку, яка стала причиною вибуху" / Фото росЗМІ

Нещодавні вибухи в Росії: коротко

14 червня загоряння трапилося у місті Клинці, яке розташоване за 50 кілометрів від кордону з Україною. За непідтвердженими даними, на територію військової частини залетів снаряд. Він нібито зачепив житловий комплекс. Російські телеграм-канали пишуть, що одній жінці відірвало ногу, а в будинках повибивало вікна.

9 червня "бавовну" чули у Хотмижську Гайворонського району. Губернатор населеного пункту переконаний, що вогонь відкрили саме з України.

Удень 6 червня росіян занепокоїв черговий вибух у Бєлгороді. На оприлюднених очевидцями кадрах видніється дим, проте влада країни-агресорки ніяк не відреагувала на інцидент.

Цікаво – у Москві спалахнула масштабна пожежа в бізнес-центрі: дивіться відео