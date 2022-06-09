Як повідомляють росЗМІ з посиланням на місцевого губернатора, "бавовну" чули у Хотмижську Гайворонського району. По цьому населеному пункту, переконаний він, відкривали вогонь саме з України, передає 24 канал.

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Вибиті вікна та посічені дахи й огорожі

У селищі від обстрілів вилетіли вікна аж у трьох будинках. Крім того, відомо про посічені дахи, а також огорожі. Як повідомила місцева влада, наразі працюють оперативники. Цілий губернатор уже пообіцяв, що наступного дня займуться відновленням. Мабуть, подорожник прикладатимуть.

Цікаво, що "бавовну" чули не лише у Хотмижську. О 05:30 ранку мешканці Таврова та Розумного (іронічно так називати населений пункт у Росії) прокинулись від вибухів. Зауважимо, що ці два населені пункти розташовані за 60 та 70 кілометрів від того самого селища з вибитими вікнами.



У Бєлгородській області ранок почався з "бавовни" / Скриншот карти

Невдовзі у місцевих телеграм-каналах з'явилась інформація, що то була зовсім не "бавовна". Мовляв, мешканці з самого ранку почули подолання звукового бар'єра. Або ж до них дійшло відлуння того, як у Кремлі палає від "успішного проведення спецоперації". Хай там як, але в Росії може з'явитись нове словосполучення, яким позначатимуть вибухи в країні.

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Останнім часом мешканці країни-агресорки все частіше чують "бавовну". На днях стало відомо, що у тій же Бєлгородській області горів склад із боєприпасами до реактивних систем залпового вогню. Містяни вже нарікають, що це сталось через недбалість. Ми ж бідкатись не будемо, адже завдяки цьому нашу країну зможуть бодай трохи менше обстрілювати вороги.

А сталось це доволі просто та банально. Відомо, що двоє загарбників працювали неподалік боєприпасів для РСЗВ. Оскільки вони не дотримались "заходів пожежної безпеки", то й виникнуло займання. Невдовзі чули вже й самі вибухи. Тоді місцевий губернатор наголосив на відсутності жертв і руйнувань.

Тим часом колаборант Володимир Рогов із Запоріжжя озвучив типову пропагандистську заяву. Він зауважив, що Україна – увага – планувала атакувати Бєлгород, Брянськ, Ростов-на-Дону та навіть Сімферополь. Мовляв, бити по цих містах наша держава планувала ще до початку повномасштабного вторгнення.

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