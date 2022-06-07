Відповідну інформацію оприлюднили російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. "Хлопки" росіяни почули вдень 6 червня.
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На оприлюднених кадрах видніється дим.
У Бєлгород знову підвезли "бавовну": дивіться відео з росЗМІ
У Бєлгород знову підвезли "бавовну"
Серія "хлопків" та пожеж у Бєлгородській області
- Про "хлопки" (так у перших відео росіяни чомусь називали "вибухи") у Бєлгородській області повідомляють майже щотижня. Іноді місцеві росіяни навіть бачать "шари".
- Минулого разу бєлгородці панікували через "хлопки" 26 травня, а перед тим – 18 травня.
- Окрім того, у Бєлгородській області постійно щось горить. Зокрема, 1 травня спалахнув об'єкт, який належить міністерству оборони Росії. У соцмережах повідомляли, що спалахнули військові склади. Згодом місцевий губернатор заявив, що вогонь начебто перекинувся на будинки. За його словами, постраждала одна людина.
- Наступного дня, 3 травня, жителі Бєлгорода знову скаржилися через гучні звуки.
- А вже 16 травня на території області спалахнув цех з виготовлення лаків. За даними місцевих жителів, вогонь пошкодив металеву ємність із термічним маслом.
Пожежі в інших областях Росії
- У Пермі 2 травня сталася пожежа на місцевому пороховому заводі. За даними росЗМІ, двоє людей загинуло, одна – постраждала. Пермський пороховий завод – одне з найбільших підприємств оборонного комплексу країни-окупантки. Там створювали заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч".
- У Ростовській області 15 травня загорівся завод з виробництва джинсів у місті Шахти. Вогонь охопив 250 квадратних метрів виробничої будівлі. До боротьби з полум'ям залучили майже 60 пожежників.
- Окрім того, у ніч на 15 травня невідомі намагалися підпалити приміщення військкомату в одному з регіонів Росії. Загалом такі спроби здійснили у Волгограді, а також Ростовській і Рязанській областях.
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