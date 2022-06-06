Відповідну інформацію повідомило 24 каналу джерело в розвідці. Обстріл відбувається саме зараз, орієнтовно о 22 годині 6 червня.

Зауважте Росія масовано обстріляла Донецьк: мета – звинуватити Україну в загибелі цивільних

Окупанти обстрілюють Горлівку

Російські окупанти обстрілюють Горлівку з САУ (самохідної артилерійської установки – 24 канал),

– повідомило джерело.

Варто пригадати, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов нещодавно пригадував, що Горлівка – це українське місто, яке тимчасово окупувала Росія. Попри все, українські захисники продовжують проводити в регіоні ефективні спецоперації.

Тобто наші військові діють відповідно до плану повернення міста з лап окупанта, який є у наших структурах.

Якщо ворог вважає, що ми будемо захищатися – він глибоко помиляється, ми робитимемо так, як вважаємо за потрібне,

– поснював Данілов.

Окрім того, радник глави Офісу Президента Олексій Арестович ще 2 березня розповідав, що одна з наших бригад вже просунулась на околиці Горлівки.

Тоді радник Єрмака запевняв, що бригада закріплялась й можливо буде розвивати наступ. Тоді Арестович пояснював, що вперше на 7 день війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку.

Коротко про аналогічний цинізм окупанта в іншиз містах України

У ніч проти 5 червня Росія масовано обстріляла Донецьк. Окупанти гатили зі сторони міста Макіївка, що на території Донеччини.Тоді джерела 24 каналу в розвідці також розповідали, що вороги цинічно вдарили по місту, щоб звинуватити Україну в загибелі мирних жителів. Відомо, що внаслідок атаки постраждали та загинули люди.

6 червня окупанти знову атакували Донецьк. Тобто фактично вороги обстрілюють тимчасово окуповану територію з такої ж території. Тоді джерела 24 каналу в розвідці знову розповіли, що росіяни знову хочуть звинуватити Україну в обстрілі мирного населення Донецька.

5 червня у Центрі протидії дезінформації при РНБО розповіли, що путінські окупанти продовжують спроби звинуватити героїчну українську армію у своїх злочинах. Щоправда, їй не вдається обдурити навіть тих людей, яких вони обстрілюють. Зокрема місцеві люди на 8 рік війни вже розуміють, хто та звідки їх обстрілює.

Так злочинну брехню росіян викрили самі мешканці Донецька, які орієнтуються в просторі краще за російських військових. Вони одразу зрозуміли, що "випущені по центру міста 40 снарядів з "Граду", про які заявили російські окупанти, аж ніяк не могли прилетіти з позицій ЗСУ.

Варто пригадати, що росіяни влаштовували провокації і на тимчавого окупованій Херсонщині. Зокрема вороги вирядились у форму українських військових та приходили у будинки до мирних людей.

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