Штефани Бабст говорит, что кремлевская стратегия разрушения, вероятно, не будет работать на территории России. В недавнем интервью она отметила, что Путину нужен новый подход для восстановления контроля над Курской областью.

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Перед какой проблемой стоит Россия

Бабст отметила, что массовые бомбардировки могут нанести ущерб ключевым инфраструктурным объектам России, в частности газораспределительной станции "Суджа" и Курской АЭС. В целом это может иметь непредсказуемые последствия для России.

Российской армии придется проводить умелые хирургические вмешательства, если она хочет вернуть Курскую область. Это нелегкая задача,

– констатировала Бабст.

Эксперт из НАТО акцентировала, что российская армия не может применять тактику полного разрушения, как на Донбассе, поскольку это приведет к потере собственной инфраструктуры.

По словам Бабст, это ставит Путина перед сложным выбором между сохранением инфраструктуры и восстановлением контроля над регионом.

До сих пор россияне делали ставку на разрушение. Но Путин больше не может делать это в собственной стране. Он не может просто отвоевать регион с помощью бомб и непрерывного артиллерийского огня, как это сделала российская армия в отношении нескольких украинских городов на Донбассе.

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Ранее экс-глава украинской разведки Валерий Кондратюк объяснял, что Курский рейд имеет более важную цель, чем просто оттягивание российских войск из Донецкой области. По его словам, речь идет об изменении мышления Запада относительно этой войны.