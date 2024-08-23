Штефані Бабст каже, що кремлівська стратегія руйнування, ймовірно, не працюватиме на території Росії. У нещодавньому інтерв'ю вона наголосила, що Путіну потрібен новий підхід для відновлення контролю над Курською областю.

Дивіться також Червоні лінії Путіна гнучкі, як російські кордони․ Чому Москва провалила захист Курської області

Перед якою проблемою постала Росія

Бабст зазначила, що масові бомбардування можуть завдати шкоди ключовим інфраструктурним об'єктам Росії, зокрема газорозподільній станції "Суджа" та Курській АЕС. Загалом це може мати непередбачувані наслідки для Росії.

Російській армії доведеться проводити вмілі хірургічні втручання, якщо вона хоче повернути Курську область. Це нелегке завдання,

– констатувала Бабст.

Експертка з НАТО акцентувала, що російська армія не може застосовувати тактику повного руйнування, як на Донбасі, оскільки це призведе до втрати власної інфраструктури.

За словами Бабст, це ставить Путіна перед складним вибором між збереженням інфраструктури та відновленням контролю над регіоном.

Досі росіяни робили ставку на руйнування. Але Путін більше не може робити це у власній країні. Він не може просто відвоювати регіон за допомогою бомб та безперервного артилерійського вогню, як це зробила російська армія щодо кількох українських міст на Донбасі.

Дивіться також Наслідки протистояння ФСБ і міноборони: чому Росія не перекидає війська на Курщину

Раніше ексголова української розвідки Валерій Кондратюк пояснював, що Курський рейд має важливішу мету, ніж просто відтягнення російських військ з Донеччини. За його словами, йдеться про зміну мислення Заходу стосовно цієї війни.