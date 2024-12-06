Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Отмечается, что причиной решения Путина стал "хаос" после начала операции ВСУ на Курщине и проваленная оборона.

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В Курской области снова сменили губернатора

По словам российских журналистов, замену Смирнову власти начали искать еще в начале ноября, но кандидатуру Хинштейна согласовали только накануне.

Главные проблемы, с которыми не справился Смирнов – это недовольство и протесты переселенцев из контролируемых ВСУ районов, а также конфликты с главами муниципальных образований, которых губернатору не удалось сместить.

Но местные чиновники почти сразу после объявления об отставке Смирнова нашли еще одну причину.

Он же занимался строительством оборонительных сооружений на границе с Украиной. Которые никакого толку не дали в критический момент. Там теперь разборки и уголовные дела. Возможно, дошли, наконец, до высшего руководства и результаты ревизии,

– рассказал один из чиновников российскому изданию "Верстка".

В итоге срок правления Смирнова оказался рекордно коротким: включая период в статусе исполняющего обязанности он составил лишь 209 дней.

Временным исполняющим обязанности главы региона назначили Александра Хинштейна. На встрече с ним Путин заявил, что его опыт, в частности как советника директора Росгвардии в 2016 – 2018 годах, делает его хорошим кандидатом для "кризисного управления" в "той ситуации, в которой Курская область сейчас находится".